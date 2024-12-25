Rum yönetimi ExxonMobil sondajı için “Noel NAVTEX”i ilan etti

Güney Kıbrıs Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi, Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği MEB’deki 5’inci parselde sondaj yapılacağı gerekçesiyle NAVTEX ilan ederek bölgeyi bağladı.

Sigmalive isimli internet gazetesi “ExxonMobil'in 5’inci parselde “İlektra” hedefinde yapacağı sondaj için "Noel"de ilan edilen NAVTEX'in, 24 Aralık 2024 ile 24 Şubat 2025 tarihleri arasında geçerli olacağını bildirdi.