Rum yönetimi, Fidan-Holguin görüşmesinde konuşulanları merak ediyor

Rum yönetimi, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holgugin Cuellar’ın Perşembe günü gittiği Türkiye’de, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la ne konuştuğunu çok merak ediyor. Rum yönetiminin Fidan-Holguin arasında konuşulanları öğrenmek için BM ile irtibat halinde olduğu ancak bilgi alamadığı haber verildi.

Fileleftheros haberi “Lefkoşa Holguin ile Fidan Arasında Ne Konuşulduğunu Bilmediğini ve Bundan Sonra Atılacak Adımları Beklediğini Söylüyor… Döndüğünde Öğrenilecek” başlığıyla aktardı.

Gazete Rum yönetiminin, Ankara’daki Holguin-Fidan görüşmesi hakkında bilgi almak, ya da en azından bir sonuç çıkarmak için Holguin’in ikinci tur temaslarda bulunmak üzere Mart ayı başlarında Ada’ya gelmesini beklediğini yazdı.

Habere göre Rum yönetimi, “Kıbrıs sorununun sürecini Türkiye’nin tavrına bağlı” gördüğü için Holguin’in Ankara’daki temaslarına büyük önem atfediyor ancak Holguin gerek görüştükleri gerekse konuştukları konusunda kartlarını kapalı tuttuğu için bu aşamada o görüşmeden haberdar olmadığını söylüyor.

Rum Yönetimi Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis dünkü haftalık basını bilgilendirme toplantısında Fidan-Holguin görüşmesi hakkında bilgi alabilmek için BM ile temas halinde olduklarını ancak şu ana kadar basına yansıyanlar dışında, konuşulanlarla ilgili bilgi alamadıklarını söyledi. Letimbiotis Holguin’in bundan sonraki programı hakkında da bilgi alamadıklarını ekledi.

“Brüksel ziyareti sonraki tura…”

Gazete Genel Sekreter’in Kişisel Temsilcisinin İngiliz Dışişleri Bakanı ile görüşmek üzere Londra’ya gitmesi ve ardından New York’a dönmesinin, Brüksel ziyaretini ise ikinci tur temasları çerçevesinde Mart ayı içerisinde yapmasının beklendiğini yazdı.

Habere göre Rum yönetimi Holguin’in Mart ayında yapacağı yeni ziyaretinde başka sivil toplum gruplarını da ekleyerek temas turlarını genişletip genişletmeyeceğini de görmeyi bekliyor. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in önünde, sözde “Maraş” ve “Omorfo” (Güzelyurt) belediyelerinin Holguin ile görüşme talepleri duruyor. Hristodulidis, iki sözde belediye başkanına “görüşme randevusu” taleplerini Holguin’e iletme sözü verdi.

Gazete devamla, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın önce KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve ardından Holguin ile yaptığı görüşmelerle ilgili Kıbrıs Türk basınına yansıyanlardan alıntılar aktardı.

“Holguin işittiklerini değerlendirdikten sonra karar verecek”

Haravgi haberi “Hükümet fidan ve Holguin Arasında Konuşulanları Öğrenmek İstedi” başlığıyla aktardı.

Gazete Letimbiotis’in, Holguin’in bundan sonraki temas programını öğrenemediklerini açıkladığını hatırlatarak “ancak Holguin’in Londra’yı ziyaret etmesi ve Kıbrıs sorununda bütün taraflardan dinlediklerini değerlendirdikten sonra, yeni tur temaslara mı hazırlanacağına yoksa bu temasların daha düşük düzeyde devam etmesi direktifi mi vereceğine karar vermesi bekleniyor” ifadelerini kullandı.

Aynı gazete “Başkan ve Omorfo (Güzelyurt) Belediye Başkanı Kıbrıs Sorunu ve Göçmen Politikasını Görüştü” başlıklı haberinde ise sözde “Omorfo (Güzelyurt) Belediye Başkanı” Viktoras Haciavraam ve “belediye meclisi” ile dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i ziyaret ederek Kıbrıs sorununu ve “göçmen politikasını” görüştüğünü haber verdi.

“Haciavraam Holguin ile görüşme talebini Hristodulidis’e iletti”

Gazeteye göre Sözcü Letimbiotis Hristodulidis’in Haciavraam’a Holguin ile yaptığı görüşme ve “müzakereleri koptuğu yerden yeniden başlatma çabasında bundan sonra yapacakları” hakkında bilgi verdiğini, muhataplarının ise sözde “belediyenin” karşılaştığı sorunları ve Holguin ile görüşme taleplerini ilettiğini açıkladı.

“Geri dönme hakkı talebinin sürdüğünü göstermek için seçimlere katılın”

Viktoras Haciavraam ise Hristodulidis ile Kıbrıs sorununu ve göçmen politikasını ele aldıklarını, Rum Bakanlar Kurulu’na ve meclise çeşitli öneriler sunulacağı bilgisini aldıklarını söyledi. Yerel seçimlere değinirken “işgal altındaki bölgelerdeki belediye ve belediye meclislerinin belirlenmesi için göçmenlerin seçimlere katılmasını, geri dönme hakkı taleplerinin sürdüğünü göstermesi açısından çok önemli buluyorum” dedi

Haciavraam, Maria Angela Holguin Cuellar ile görüşme talebinde bulunduğunu söyledi, gerçekleşmesi halinde Holguin ile görüşmeye Güzelyurt kökenlileri de beraberinde götürmeye hazır olduğunu kaydetti.