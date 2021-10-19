Rum Yönetimi Kaybın Ailesine Ödemeye Mahkum Edildiği Tazminatla İlgili Kararı Temyize Götürdü

Rum Yönetimi’nin, Hristos Sokratus isimli kaybın ailesine ödemeye mahkum edildiği 50 bin Euro’luk tazminatla ilgili kararı temyize götürdüğü bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Sokratus’un ailesinin, Sokratus’un 1964 yılının Şubat ayında kaybolduğunda, bulunması için Rum Yönetimi makamlarınca yeterli araştırma yapılmadığı gerekçesiyle dava açtığını ve davayı kazanarak 50 bin Euro tazminat almaya hak kazandığını yazdı.

Gazete, Sokratus’un ölmeden önce aylar boyunca Luricina’da (Akıncılar) esir tutulduğunun ortaya çıktığını ve ailenin, yeterli arama yapılsaydı, Sokratus’un bugün yaşıyor olabileceğini ifade ettiğini kaydetti.

Haberde, Rum Yönetimi’nin mahkeme kararına itiraz ederek, kararı temyize götürdüğü belirtildi.

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19/10/2021 14:18