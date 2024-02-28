Rum Yönetimi, KKTC’yi BM ve AB’ye şikayet etti

Rum Yönetimi, KKTC makamlarının, Dipkarpaz’daki okullara yardım yapılmasını engellediğini iddia ediyor.

Mayıs Ayı’ndan beridir bu engelin sürdüğünü ileri süren Rum Makamları, konuyu BM ve AB’ye şikayet etti Konuyla ilgili detaylar Rum Basını’nda yer almaya başladı.

Rum Dışişleri’nin Kıbrıs'taki barış gücüne bilgi verdiği, hem Avrupa Birliği hem de Avrupa Konseyi düzeyinde şikayette bulunduğu belirtildi. New York'taki Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi düzeyinde de bilgilendirme yapıldı Rum Eğitim Bakanı Athina Michaelidou , Mayıs ayından bu yana Dipkarpaz okullarına her türlü desteğin yasakladığını iddia ediyor.