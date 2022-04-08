Rum yönetimi Maraş'ın iadesi karşılığında Ercan Havaalanı ve Mağusa Limanı konusunda ısrarlı

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08/04/2022

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Rum yönetimi Maraş'ın iadesi karşılığında Ercan Havaalanı ve Mağusa Limanı konusunda ısrarlı

Maraş’ın Rumlara iadesinin “en ideal güven yaratıcı önlem olabileceğini” savunan Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Rum yönetiminin, kapalı Maraş’ın iadesi karşılığında Ercan Havaalanı ve Mağusa Limanı’nı açma teklifinde ısrarlı olduğunu söyledi.

Haravgi’ye göre sözde eski “Maraş Belediyesi” başkanı müteveffa Aleksis Galanos için düzenlenen anma töreninde konuşan Kasulidis, “Maraş’ın iadesi, Aleksis Galanos’un da ısrarla söylediği gibi Kıbrıs sorununun çözüm yolunun açıldığından kuşku duyanları ikna edecek ideal, belki en ideal güven yaratıcı önlem olabilir” ifadesini kullandı.

Kasulidis, Kapalı Maraş açılımı nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulanması taleplerinin bazı AB üyesi devletlerin itirazına tosladığını da hatırlattı.

08/04/2022 14:10
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TAGS: Rum yönetimi, maraş, ercan, kktc
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