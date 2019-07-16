Rum Yönetimi öneriyi görüşmek üzere toplandı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın hidrokarbon kaynakları konusunda Rum tarafına Birleşmiş Milletler aracılığıyla sunduğu ortak komite kurulması önerisi Rum tarafında masaya yatırıldı.

Rum lider Nikos Anastasiadis başkanlığındaki toplantı saat 10.30’da başladı.

Rum siyasi parti başkanlarının konu ile görüşlerini paylaşmasının ardından Rum lider Anastasiadis’in açıklama yapması bekleniyor.

Toplantıda yapılacak değerlendirme öncesi Rum basını önerinin oybirliği ile reddedileceği görüşünü paylaştı.

9 maddeden oluşan Cumhurbaşkanı Akıncı’nın önerisinde ortak hidrokarbon komitesinin oluşumu, çalışma yöntemleri ve yetkileriyle ilgili temel prensipler, gelir paylaşımı, mevcut lisansların durumu, gelirlerin kullanım öncelikleriyle ilgili ayrıntılar yer alıyor.

(BRT/RB)