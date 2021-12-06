Rum Yönetimi “Pegasus” örgütü yok diyor

Uluslararası örgütlerin Güney Kıbrıs’ta, NSO Group Technologies isimli İsrail şirketinin yarattığı cep telefonu dinleme programı olan Pegasus yazılımı ve şirkete ait “casus van” ile ilgili veri aradığı ancak Rum tarafından, "şirketler mukayyitliğinde kayıtlı öyle bir örgüt yok” cevabını aldığı bildirildi.

Haravgi’nin haberine göre, Rum yönetiminin kayıtlı öyle bir örgüt yok diyerek veri sağlama taleplerini reddettiği, Aleksandras Attalidu isimli milletvekilinin soru önergesine Ticaret Sanayi ve Enerji Bakanı Nataşa Pilidu’nun verdiği cevaptan anlaşıldı.

Attalidu, soru önergesinde geçen günler içerisinde dünya çapında yapılan bir araştırmada devlet adamları, aktivistler, gazeteciler ve diğer kişilerin NSO Group Technologies isimli İsrail şirketinin yarattığı “Pegasus” isimli yazılım aracılığıyla dinlendiğini gösteren geniş çaplı araştırma sonucunun çeşitli medya organlarında yayımlandığını hatırlatarak bu meseleye Güney Kıbrıs’ın da karışmış göründüğüne dikkat çekti.

Attalidu özellikle Hollandalı Avrupa Milletvekili Sophia in ‘t Veld’in Avrupa Komisyonu’ndan, Komisyon’un NSO’nun Güney Kıbrıs veya Bulgaristan’daki faaliyetlerini finanse edip etmediği ve bu iki ülkenin Avrupa kurallarına uyarak Pegasus yazılımına karşı gerekli denetimi yapıp yapmadığı konusunda araştırma başlatıp başlatmadığını sorduğuna işaret etti. Attalidu, NSO Group Technologies’in 2019’da Güney Kıbrıs’ı siyah casus van meselesi nedeniyle meşgul ettiğini de hatırlattı.

Nataşa Pilidu, Attalidu’nun 8 Kasım tarihli sorusuna 25 Kasım’da verdiği yazılı cevapta uluslararası United Nations Human Rights Special Procedures’tan NSO Group hakkında veri talep edilen bir başvuru aldıklarını ancak şirketler mukayyitliği sicilinde yaptıkları incelemede NSO Group Technologies veya NSO Group isimli kayıtlı örgüt bulamadıkları cevabını verdiklerini kaydetti.

Gazete, yurt dışında NSO ile ilgili sansasyonun devam ettiğini, aralarında Uluslararası AF Örgütü, Access Now ve Digital Rights Foundation’ın da bulunduğu 86 insan hakları örgütünün geçen hafta AB Dış Siyaset ve Güvenlik Politikası Yüksek temsilcisi Josep Borrell’e Pegasus yazılımının alım, satım, taşıma, ithalat ve ihracatının AB tarafından yasaklanmasını istedikleri bir mektup gönderdiklerini yazdı.

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06/12/2021 16:23