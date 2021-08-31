Rum yönetimi petrol kirliliğine müdahaleye hazır

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31/08/2021

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Rum yönetimi petrol kirliliğine müdahaleye hazır

Rum Tarım Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Kostas Kadis, Suriye’deki bir santralden sızan ve Kıbrıs kıyılarını tehdit eden petrol kaçağı konusunda her türlü müdahaleye hazır oldukları mesajını verdi.

Haravgi ve diğer gazeteler, Suriye’deki bir santralden sızan petrolün Karpaz kıyılarını etkilemesinin beklendiğini, durumdan perşembe gününden beridir haberdar olan Rum makamların gelişmeleri yakından izlemekte olduklarını yazdılar.

Gazete, bölgedeki gemilerden sızan petrolün ham petrol değil “oil sheen” olduğu yönünde bilgi ve fotoğraflar geldiğini belirtirken, Rum Tarım Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Kadis’in ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, durumu yakından takip ettiklerini ve her türlü müdahaleye hazır olduklarını söylediğini aktardı.

31/08/2021 11:46
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