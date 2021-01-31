Rum Yönetimi piyasaya 1-1,5 milyarlık tahvil sürüyor

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31/01/2021

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Rum Yönetimi piyasaya 1-1,5 milyarlık tahvil sürüyor

Rum yönetimi, kredi ihtiyaçlarını karşılamak ve küresel pandemi nedeniyle doğan ihtiyaçlarını karşılamak üzere likidite sağlamak maksadıyla Salı günü piyasaya tahvil sürecek.

Haftalık Kathimerini’ye göre Rum yönetimi tahvil satışı ile uluslararası piyasadan 1-1,5 milyar Euro çekmeyi hedefliyor. Rum Maliye Bakanlığı’nın geçen hafta yatırım bankaları ile direkt iletişim içerisinde olduğunu yazan gazete, satışa çıkarılacak tahvillerin sayı ve vadesi konusunda 5 ve 20 yıllık veya 10 ve 20 yıllık reçetesinin izlenebileceğini belirtti.

 

31/01/2021 14:11
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TAGS: Rum Yönetimi piyasaya 1-1, 5 milyarlık tahvil sürüyor, haberkibris,
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