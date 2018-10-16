HABER KIBRIS

Rum Yönetimi rapordan memnun

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16/10/2018

Rum Yönetimi rapordan memnun

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu Birleşmiş Milleter  Genel Sekreteri’nin raporu değerlendirdi.

Rum Başkanlık Sarayında açıklamada bulunan Sözcü, raporda müzakerelerin yeniden başlaması için istişarelere ve çabalara devam edildiğine işaret edildiğine dikkat çekti.

 “Raporu  tatmin edici olarak nitelendiren sözcü, Kıbrıs Rum tarafının arzu ettiğinin; gerekli hazırlıklara devam edilmesi ve Temmuz 2017’de sona eren müzakerelerin yeniden başlaması olduğunu söyledi.

Sözcü, raporda Rum tarafının hazırlığı ile iyi niyetinin not edildiğini de ifade etti.

Kaynak:BRT

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TAGS: Rum Yönetimi rapordan memnun, HABER, KIBRIS,
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