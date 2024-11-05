Rum Yönetimi: Sadece Haspolat’a sınır kapısı açılmasını kabul etmeyiz

Rum Yönetimi’nin, Türk Tarafı’nın talebi olarak sadece Haspolat’a sınır kapısı açılmasını kabul etmeyeceği, karşılığında Erenköy’e sınır kapısı istediği belirtildi.

Filelefteros’un Rum Başkanlık Sarayı’na yakın kaynaklara dayanarak verdiği haberde, “Yeni geçiş noktalarının açılması, New York’taki gayri resmi üçlü toplantı ve akşam yemeğinin ardından her iki tarafın görüşmelerinin merkezinde yer alıyor. Rum tarafı, Mia Milya’nın Haspolat’ın tek başına açılamayacağını ve başka bir geçiş noktasının da bununla birlikte açılması gerektiğini belirtti” denildi

Bu durumun, Hristodulidis tarafından, New York’taki toplantıda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a iletildiği iddia edildi.

Rum tarafının talebinin Erenköy bölgesi veya Pyroi (Gaziler) olduğu aktarıldı

Hristodulidis’in, ayrıca, Lefkoşa içindeki surlar içinde sadece yaya geçişine izin veren bir geçiş noktasının açılmasını da istediği yazıldı

Gazete, Haspolat’ta Metehan Benzeri kapının, Kuzey Kıbrıs ekonomisine ciddi katkı sağlayacağını da haberine ekliyor

Geçiş noktaları ile ilgili gelişmeler, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nın adaya yapacağı bir sonraki ziyaretin planlanmasında da etkili olabilir.