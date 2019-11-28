Rum Yönetimi, sınır kapılarındaki denetimleri artırıyor

Rum Bakanlar Kurulu’ndan sınır kapılarında daha sıkı denetim için karar çıktı.

Karara göre adaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti limanlarından giriş yapan 3’üncü ülke vatandaşlarının Güney Kıbrıs’a geçişi yasaklandı.

Yasa dışı göçe karşı gibi görülse de Rum Bakanlar Kurulu’nın aldığı karar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret eden Rumların da daha sıkı denetimden geçmesini öngörüyor.

Rum Bakanlar Kurulu, sınır kapılarındaki denetimlerle ilgili yeni kararlara imza attı, Yeşil Hat Tüzüğünde değişiklik yapılmasına karar verdi.

Rum Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlara göre; adaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti limanlarından giriş yapan 3’üncü ülke vatandaşlarının Güney Kıbrıs’a geçişi yasaklandı.

Bu konuda ceza ve idari para cezası verilmesiyle ilgili yasa tasarıları da ileri götürülüyor.

Alınan kararlar arasında, sınır kapılarının yanı sıra Yeşil Hat boyunca daha sıkı kontroller yapılması da öngörülüyor.

Rum basını, bu karardan Avrupa vatandaşları ile Rumların etkilenmeyeceğini yazsa da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret eden Rumlar için de daha sıkı önlemler uygulanacak.

Gazeteler, polisin gerekli kontrolleri geçişlerde gecikmeler olmadan yapabilmesi için sınır kapılarında yeniden düzenleme yapılması gerekeceğine işaret etti.

Rum İçişleri Bakanı Petridis, alınan kararların Yeşil Hat Tüzüğünün değil de, tüzüğün uygulanmasına ilişkin kanunda değişiklikler yapılmasıyla ilgili olduğunu belirterek, Rum hükümetinin Avrupa Komisyonu’ndan beklemesi gereken bir şey olmadığını savundu.

28/11/2019 22:15