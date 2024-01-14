Rum yönetimi: Soykırım terimi doğru değil

Rum yönetiminin, Gazze Şeridi’nde soykırım suçlamaları ve Uluslararası Mahkeme’de başlayan yargı süreci konusunda bir kez daha İsrail’den yana tavır sergilediği bildirildi.

Haravgi’nin “Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Gazze’yle İlgili Soykırım Terimi Doğru Değil” başlıklı haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Theodoros Gotsis, Güney Afrika’nın Filistinlilere yönelik soykırım suçlamasıyla İsrail aleyhine Lahey Uluslararası Adalet Divanı'nda başlattığı yargı süreci konusunda dün “Astra” radyosuna açıklama yaptı.

Gotsis, “Bir saldırıya cevap olarak yapılan bir savaşta maalesef tali kayıplar ve insanî kriz olur. Soykırım teriminin kullanılması doğru değil” dedi.

Rum yönetiminin, herhangi bir Filistinli'nin Gazze’den kovulmasına karşı olduğunu” da savunan Gotsis, Güney Kıbrıs’ın, ABD ve İngiltere’nin Ağrotur Üssü üzerinden Yemen’i bombalamasına müdahil olmadığını, Rum halkının endişe etmemesi gerektiğini savundu.

Theodoros Gotsis, Yemen’deki Husi hedeflerinin Ağrotur Üssü'nden kalkan uçaklar tarafından vurulması nedeniyle Güney Kıbrıs’a yönelik misillemede bulunulabileceği endişelerini ise “aşırı” bulduğunu söyledi. Gotsis, “böyle bir şey olması için çatışmaların geniş bölgeye yayılması gerektiği” iddiasında bulundu.