Rum Yönetimi Tarihinin En Ciddi Su Kriziyle Karşı Karşıya

Güney Kıbrıs’ın, tarihinin en ciddi su krizi ile karşı karşıya bulunduğu, elektrik enerjisinde de durumun parlak olmadığı ve önümüzdeki yaz su ve elektrik kesintileri yaşanabileceği haber verildi.

Fileleftheros, Rum Su İşleri Dairesi’nin üzerinde çalıştığı içme ve sulama suyuyla ilgili senaryolarına dayanarak, 2025 sonunda barajlardaki suyun tükeneceğini ve ülkenin ciddi bir susuzluk çekeceğini yazdı.

Habere göre, “Birleşik Güney Boru Hattı Planı"na (BGBH) bağlı barajlarda bugün var olan 46 milyon metreküp suyun 2025 sonunda 8,3 milyon metreküpe, Baf’taki barajların bugün 18 milyon metreküp olan su rezervinin yıl sonunda 1,7 milyon metreküpe düşeceği tahmin ediliyor.

Rum Su İşleri Dairesi, içme ve kullanma suyuyla ilgili temel ihtiyaçların sağlanmasını güvence altına almak için yoğun çalıştığı ancak su kaynaklarının tükenmesi ve çözümlerin de kısıtlı olması sebebiyle durumun gelecekte evrileceği halden kaygı belirtti. Gazete, tarımsal sulamaya aktarılan su miktarının bu yıl yüzde 50’ye düşürülmesi kararının, durumun vahametini gösterdiğine işaret etti.

Habere göre, Rum Bakanlar Kurulu kararıyla 2025 yılı boyunca 90 milyon metreküp su içme, 21,7 milyon metreküp su da tarımsal sulama maksadıyla kullanılacak. Yağışlar azaldığı için BGBH barajlarına akan su miktarı bu yıl 16,7 milyon metreküpten 9,2 metreküpe düştü. Tuzlu su arıtma tesislerinin bakım ve onarım ihtiyaçları nedeniyle su üretimi de geçen yıla göre yüzde 5 azaldı ancak turist sayısındaki artış nedeniyle içme suyu ihtiyacı geçen yıla göre yüzde 5 arttı.

Alithia ise “Su ve Elektrik Kesintili Yazı” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Rum Tarım Bakanı Maria Panayotu’nun dün ANT1’e yaptığı açıklamaya dayanarak bu yıl içme suyunda kesinti yapılmak zorunda kalınabileceğini yazdı. Aynı durumun elektrik enerjisi için de geçerli olduğu kaydedildi.

Hristodulidis hükümetinin ilan ettiği yeni konvansiyonel elektrik üretim tesisleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjinin depolanması vaatlerinin ne zaman hayata geçirileceğinin açıklanmadığına işaret edildi.

Gazete şubat ayındaki elektrik sıkıntılarının ardından halkın, tüketimin artacağı sıcak yaz aylarında elektrik enerjisi yeterliliği konusunda endişeli olduğuna dikkat çekti.