Rum yönetimi: Türklerle savaşmaya niyetimiz yok

Son yıllarda silahlanma çabalarını artıran Kıbrıs Rum yönetimi, ABD’nin silah ambargosunu kaldırmasının ardından, Türkiye’nin gerekli askeri önlemleri alacağı açıklamasına, “Türkiye ile askeri anlamda karşı karşıya gelme düşüncemiz yok” karşılığı verdi.

Rum lider Nikos Anastasiadis’in sözcüsü Marios Pelekanos, Türkiye’den gelen açıklamaları çok yakından takip ettiklerini belirterek, “Toprak bütünlüğümüzü savunmak için caydırıcılığımızı güçlendirmeye çalışıyoruz, ama saldırgan düzeyde değil” dedi.

KKTC’NİN TANINMASI

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pelekanos, Türkiye’nin KKTC’nin tanınması çağrısıyla ilgili olarak, “Türkiye’nin konuyu BM Güvenlik Konseyi’ne götürmeye hazırlandığı yönündeki haberleri takip ediyoruz. KKTC’nin tanınmaması yönünde Güvenlik Konseyi kararları var. Daha bir süre önce Güvenlik Konseyi BM Barış Gücü’nün görev süresini uzatırken, başkanlık açıklaması yaparak Kıbrıs sorununun federal düzeyde çözülmesi yönünde görüşünü açıkladı” cevabını verdi. Pelekanos, Rusya’nın KKTC’ye doğrudan uçuş başlatacağı yönündeki haberleri de ciddiye aldıklarını belirterek, uçuşların başlaması halinde hukuki ve siyasi karşılık vereceklerini söyledi.

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02/10/2022 09:35