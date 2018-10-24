Rum yönetimi uçamayan helikopterlerin bakımına 220 milyon euro ödemiş

Rum Yönetimi’nin, yedek parçası tedarik edilemediği için uçamayan “MI 35U” tipi Rus helikopterlerin bakımı için bugüne kadar 220 milyon Euro’luk harcama yaptığı bildirildi.

Politis gazetesi, helikopterlerin ömrünün 15 yıl olduğunu ve Rum Yönetimi’nin, helikopterleri alalı 16 yıl geçtiğini kaydederken, bugüne kadar bu helikopterlere yaptığı masrafla, 45 okul yapabileceğini veya Lefkoşa ile Limasol’dan Trodos’a kadar olan otoyolların büyük bir bölümünü yenileyebileceğini yazdı.

Gazetenin dünkü haberinde, ABD’nin Rusya’daki “Rosoboronexport” silah ihracatçısı şirkete Nisan ayından beri uyguladığı ambargodan Güney Kıbrıs’ın da etkilendiği ve şirketin, yedek parça alamamasından dolayı Güney Kıbrıs’taki helikopterlerin uçamadığı belirtilmişti.