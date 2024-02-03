Rum Yönetiminden Çin konsorsiyumuna sert uyarı

Rum Yönetiminin, Vasiliko’da sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) teslim alınacağı ve yeniden gaz haline getirileceği terminalin inşasını üstlenen Çinli CPP konsorsiyumuna yönelik sert bir uyarıda bulunduğu haber verildi.

Politis gazetesi “Kıbrıs Cumhuriyeti’nden Çinli CPP Konsorsiyumuna Sarı Kart” başlığıyla yer verdiği haberinde, Rum Yönetiminin Vasiliko’da sıvılaştırılmış doğal gazın teslim alınacağı ve yeniden sıvılaştırılacağı terminalin inşasını üstlenen Çinli CPP konsorsiyumuna yönelik sert bir uyarıda bulunduğunu, çünkü CPP’nin 200 milyon Euro ek ödeme talep ettiği ve Londra’daki tahkim mahkemesi önünde bulunan tahkim süreci yüzünden Vasiliko’daki çalışmalarına ara verdiğini yazdı.

CPP’nin 17 Ocak tarihinde Londra’daki Tahkim Mahkemesine “statement of claim” (iddia beyanı) sunduğunu ve süreçte meydana gelen gecikmeler ile teknik problemlere atıfta bulunarak devlete 200 milyon Euro’dan fazla ek ödemeye mal olacak şekilde, Rum Yönetimiyle yaptığı sözleşmede değişiklikler yapılmasını istediğini kaydeden gazete, Rum Yönetiminin ise CPP’nin talebini kabul etmediğini ifade etti.

Rum Yönetiminin şu an Vasiliko’daki çalışmaları durduran CPP’nin talebini kabul etmediğini, Enerji Bakanının ise çalışmaların yeniden başlamaması halinde Rum kesiminin aralarında şirketle olan sözleşmenin feshedilmesinin de bulunduğu “acı veren çözümler” üzerinde çalıştığı uyarısında bulunduğunu yazan gazete, enerji bakanının konsorsiyumun hali hazırda birçok uzatma istediğini anımsattığını iletti.

CPP’nin 200 milyon Euro’dan fazla ek ödeme istediğini, Rum tarafının ise konsorsiyum tarafından çalışmaların durdurulmasının iki taraf arasındaki sözleşmenin ihlalini teşkil ettiğini düşündüğünü kaydeden gazete, Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiyu’nun şirketin taleplerini kabul etmedikleri ve projenin gecikmesinden ötürü kendilerinin de talepleri olduğuna dair sözlerini öne çıkardı.

Sözleşmenin maddelerine göre Rum Yönetiminin de tazminat talep etme hakkına sahip olduğu, ancak nihai kararı tahkim mahkemesinin alacağı vurgulandı.

Haberde, Rum Yönetiminin Çin konsorsiyumunun projeyi terk etmek istediğini düşünmediği, çünkü böyle bir durumda Çin konsorsiyumunun Avrupa finansmanına sahip Avrupa projelerine erişimi kaybedeceği de ifade edildi.

Haravgi gazetesine göre AKEL partisi ise açıklamasında, sıvılaştırılmış doğal gazın yeniden gaz haline getirileceği terminalle ilgili başarısızlığın faturasının, enerji güvensizliği ve pahalı elektrik olduğunu belirtti.