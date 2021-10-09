Rum Yönetimi'nden karşı Navtex

Rum Yönetimi’nin, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de araştırma yapacak olan Oruç Reis gemisi için yayınladığı Navtex’in ardından “karşı-Navtex” yayınladığı belirtidi.

Rum haber kaynaklarına göre Larnaka’daki “Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi” tarafından yayınlanan “karşı-Navtex’te”i, Türkiye’nin “Navtex ilanının egemenlik haklarını ihlal ettiği” bilgisi verildi.

Haberde, Türkiye’nin NAVTEX’inin, Girne’den Türkiye’ye kadar, Kıbrıs’ın kuzeyinde, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi’”ni, küçük ölçüde etkilediği de iddia edildi.

Bu habere tepkiniz:



09/10/2021 14:30