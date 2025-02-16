Rum Yönetimi'nin ADB lobi şirketiyle anlaşmaya varması

Rum Yönetimi’nin, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki güçlü şirketlerle-lobilerle iş birliği başlattığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi’nin, ABD’deki güçlü şirketlerle-lobilerle iş birliği yapmasının, ABD’de yeni hükümetin göreve başlaması ışığında çok önemli bir hamle olduğuna dikkati çekti.

Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, siyasi olguları değerlendirerek Amerikan lobi şirketi “BGR Grup” ile anlaşma imzaladığını yazan gazete elde ettiği bilgilere dayanarak bu seçimin yapılmasının nedeninin, bu şirketin, Washington’un yürütme ve yasama düzeyindeki karar alma merkezlerine önemli ölçüde erişim sağlamasına imkan sağlayan mekanizmalara ve ilişkilere sahip olması olarak gösterildiğini belirtti.

Gazete bu hamleyle birlikte Rum Yönetimi’nin müdahalelerinin kolaylaşacağını ayrıca Washington’daki yeni siyasi ve hükümet sahnesiyle temaslarda bulunmasına katkı sağlayacağını yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın yemin töreninin ardından BGR ile iş birliğinin başladığını yazan gazete Rum Yönetimi’nin ayrıca ihtiyaçlarına yönelik çerçevenin yanı sıra hedef ve isteklerini gerçekleştireceği yol haritasını da hazırladığını belirtti.

Gazete haberinde BGR’nin, Yunanistan gibi başka ülkelerin hükümetleriyle de iş birliği yaptığını yazdı.