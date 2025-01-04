Rum Yönetimi’nin BM İnsan Hakları Konseyi (UNHRC) üyeliği başladı

Rum Yönetimi’nin üç yıllık BM İnsan Hakları Konseyi (UNHRC) üyeliğinin 1 Ocak tarihi itibarıyla resmen başladığı haber verildi.

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04/01/2025

Rum Yönetimi’nin BM İnsan Hakları Konseyi (UNHRC) üyeliği başladı

Rum Yönetimi’nin üç yıllık BM İnsan Hakları Konseyi (UNHRC) üyeliğinin 1 Ocak tarihi itibarıyla resmen başladığı haber verildi.

Haravgi gazetesi konuyla ilgili haberinde, Rum Dışişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili “X” platformundan yaptığı paylaşıma yer vererek, Güney Kıbrıs’ın ilk kez geçen ekim ayında 2025-2027 yıllarını kapsayan üç yıllık dönem için BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğine seçildiğini anımsattı.

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TAGS: haber, kıbrıs
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