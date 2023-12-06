Rum yönetiminin 'Chevron’la anlaştık' açıklamasına yalanlama

Rum yönetimi ve Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun 12’nci parseldeki “Afrodit” yatağının lisans sahibi Chevron ile anlaşmaya varıldığı açıklamasının İsrail borsası tarafından yalanlandığı bildirildi

Alithia’nın “İsrail Borsası, Kıbrıs Hükümetini Yalanlıyor… Chevron İle Anlaşmaya Varılmadı… Aksine, Uzatma istedi” başlığıyla manşete çektiği habere göre, “Afrodit” konsorsiyumu ortaklarından NewMed Energy 3 Aralık’ta yayımladığı açıklamayla Chevron’un, İsrail Borsası’na 1 Aralık’ta mektup göndererek, Rum yönetimi ile iyileştirilmiş bir geliştirme planı şekillendirilebilmesi için Orantılı Dağıtım Anlaşması’nın başlamasıyla ilgili zaman sınırlamasının ötelenmesini talep ettiği bilgisini verdi.

Chevron’un talep ettiği öteleme süresiyle ilgili bir izahta bulunulmadığı kaydedilen haberde Rum Enerji Bakanlığı’nın, Chevron’un talebine cevap vermek için istişare prosedürü içerisinde olduğu kaydedildi.

“energyportal.eu” isimli web sitesinde yer alan açıklamaya dayandırılan haberde, müzakerelerin, Chevron ve Rum yönetiminin öne sürdüğü şartlar nedeniyle “duvara tosladığı”, iki tarafın gelir paylaşımı, vergi ve çevresel kaygılar noktalarında anlaşmazlık içerisinde olduğu bilgisi verildi. Rum yönetiminin doğal gaz yatağından edinilecek menfaatin adil paylaşılmasını, Chevron’un ise elverişli yatırım perspektifleri talep ettiği kaydedildi.

Gazete, Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun önceki hafa yayımladığı açıklamayla Chevron ile anlaşmaya varıldığını ima ederek Chevron’un da anlaşmayı mektupla doğruladığı imasında bulunarak “varılan bu mutabakatla önümüzdeki hafta taraflar olarak, Afrodit’teki doğal gaz rezervinin kullanımından karşılıklı çıkar sağlamak üzere, uzlaşılmış Geliştirme ve Üretim Planı temelinde görüşmelerimizi yoğunlaştıracağız” denildiğini hatırlattı.

Rum basınına, Chevron’un, Afrodit yatağının değerlendirilmesi için yüzer doğal gaz sıvılaştırma tesisi (FPU) kullanmayı kabul ettiği bilgisinin sızdırıldığı belirtilen haberde, adının açıklanmasını istemeyen üst düzeyli bir Rum yetkilinin Associated Press’e Rum Yönetimi ile Chevron’un Afrodit doğal gaz yatağının geliştirilme yönteminde, hem Rum yönetiminin, hem de Chevron’un yararına ocak şekilde anlaşmaya varıldığını söylediği anımsatıldı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in de Amerikan 6’ncı Filosu’na bağlı Mount Whitney gemisini ziyareti sırasında “Chevron ile baştan beri olumlu sonuca varmak niyetindeydik. Olumlu cevap aldık, bakacağımız bazı nihai detaylar var, ama evet, planlandığı gibi ilerlemek için doğru yoldayız. Chevron’un da baştan beridir aynı niyette olmasını kutluyorum” dediği hatırlatıldı.

Politis “Afrodit… Chevron Başka, Hükümet Başka Söylüyor” başlıklı haberinde Afrodit konsorsiyumunun Tel Aviv Borsası’na yönelik beyanından, Rum yönetimi ile Chevron başkanlığındaki konsorsiyum arasında Afrodit doğal gaz yatağıyla ilgili hiçbir ön anlaşma ortaya çıkmadığını ancak Rum Enerji Bakanı’nın geçen hafta tam tersini söylediğini yazdı.