Rum Yönetiminin Vasiliko’ya LNG Terminali ile “başı belada”

Çin 100 milyon Euro’luk ekstra tazminat talebini 25 milyon Euro’ya düşürdü ancak Rum yönetiminin elinde de tazminat kozu var

Lefkoşa, 4 Şubat 22 (T.A.K.): Rum yönetiminin elektrik üretiminde kullanılmak üzere sıvılaştırılmış doğal gaz ithali için Vasiliko’ya terminal yaptırma projesinin, projenin uygulanmasında yaşanan gecikme, tarafların gecikmedeki sorumluluğu birbirlerine atmaları ve tazminat polemiğiyle tam bir karmaşaya dönüştüğü haber verildi.

Fileleftheros, “LNG Konusunda Mega Karmaşa… Çinliler Hammaddedeki Artış Nedeniyle Vasiliko Terminali İçin Ekstra 100 Milyon Euro İstiyor” başlıklı manşet haberinde, “devletin başı belaya girdi” vurgusunu yaptı.

Gazete, Rum yönetiminin, Vasiliko’ya sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG) yeniden gaz haline getirme (FSRU) terminali inşasını konsorsiyum çerçevesinde üstlenen Çin devlet şirketi CPP’ye ekstra 25 milyon Euro tazminat ödeyerek “bela satın almaya yöneldiğini” ancak elinde, sözleşme uyarınca 8-9 aylık gecikme nedeniyle CPP’den birkaç milyon Euro tazminat talep etme kozu da bulunduğunu yazdı.

Habere göre Vasiliko’ya LNG terminal projesi, LNG terminali olmazsa gerek ülke gerek hane halkı ekonomisi, yıllık maliyeti çok büyük olan ve gittikçe pahalanan yıllık sera gazı salınımı hakkı giderinin esiri olmaya devam edeceği için hayati öneme sahip. Çin ise Vasiliko’daki projenin, diğer AB ülkelerindeki kamu işlerini almaları için büyük Çin devlet şirketlerinin pasaportu olması beklentisi nedeniyle projeyi hayati buluyor.

Habere göre CPP ve Rum yönetimi arasında iki ana sorun var.

1-Taraflar arasında yapılmış sözleşme Devlet Doğal Gaz Şirketi’ne (DEFA) projenin uygulanmasında yaşanan 8-9 aylık gecikme nedeniyle CPP’den birkaç milyon Euro tazminat talep edebilir ancak CPP buna itiraz ediyor, yaşanan gecikmelerin çoğundan DEFA’nın yan kuruluşu Devlet Doğal Gaz Şirketi Altyapı İdaresi’ni (ETİFA) sorumlu tutuyor.

2-Pandemi ve hammadde fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle CPP, ilk başta maliyeti 290 milyon Euro olarak hesaplanan proje için Rum yönetiminden ekstra tazminat talep ediyor. CPP ilk önce 100 milyon Euro ekstra istedi ancak taraflar arasında yapılan görüşmeler sonucunda talep edilen ekstra tazminat tutarı 25 milyon Euro’ya düştü.

Nihai kararı, Rum yönetiminin başvuracağı “Merkezî Değişiklikler ve Talepler Komisyonu”nun vereceğine işaret edilen haberde, konunun dün Rum Başkanlık Sarayı’nda masaya yatırıldığı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in birkaç gün içerisinde ikincisini çağırdığı toplantıya Enerji Bakanı, DEFA Başkanı dışında DEFA hukuk danışmanları, dışında Başsavcı, Sayıştay Başkanı da katıldı.

Habere göre dünkü toplantıda, projenin hayata geçirilmesinin ve işletilmesinin Rum ekonomisine yıllık 1,5milyar Euro getirisi olacağı, çalışmaların kesilmesi veya CPP ile müzakerelerin uzamasının, sera gazı salınım hakkı piyasasında fiyatların yükselecek olması nedeniyle çok daha büyük ekonomik zarara yaratacağı konuşuldu.

Bu habere tepkiniz:



04/02/2022 11:55