Rum Yönetiminin Verdiği Paraları Almak İçin Mültecileri 'İstifleyen' Rumlar Var

Mültecilere yönelik “insanlık dışı ve küçük düşürücü muamele” konusu Rum Meclisi İnsan Hakları Komitesi toplantısının ardından dünkü Meclis Demografi Alt Komitesi’nde de gündem oldu.

Alithia’nın “Nikos Nuris: KİSA Davet Edildiği İçin Meclise Gitmedi… Mültecilerle İlgili Şok Şikâyetler” başlığıyla ikinci manşet haberine göre, Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris önceki günkü komite toplantısına katılmama sebebini, “mahkeme kararıyla dernekler mukayyitliği kütüğünden silinmiş bir örgütün (KİSA/Eşitlik, Destek ve Irkçılık Karşıtı Hareket) temsilcisi davet edilmişti” gerekçesiyle açıkladı.

Nuris önceki günkü komite toplantısında şikâyet edilen Suriyeli hamile kadın konusuna değinirken “Mültecilerle ilgili Avrupa yönergeleri, Avrupa toprağına düzensiz girmeye çalışanlara haklar tanımakla kalmaz, üye devletlere bu akınları engelleme hakkı da veriyor” dedi.

Rum yönetiminin mülteci akınlarını AB yönergelerinin tanıdığı bu hak çerçevesinde yönettiğini, Lübnan’dan yola çıkan düzensiz mültecileri, bu ülkeyle yapılan iade anlaşması temelinde, Liman polis teknesi eşliğinde güven içerisinde geri gönderdiğini söyleyen Nuris şunları ekledi:

“Bahse konu vukuatta, tekneye hamile bir kadın bindiği saptandığında, derhal direktif verildi ve Suriyeli kadın Makarios Hastanesi’ne nakledildi, sonraki günlerde ise doğum yaptı. Dün (önceki gün) milletvekilleri, aileyi birleştirmek için kadının ailesinin geri kalanını (Lübnan’a gönderilen) Kıbrıs’a getirmemiz gerektiğini söyledi. Bir şeyi açıkça ortaya koymak isterim. Hiçbir yasada ve Avrupa yönergelerinde bu yönde ne bir zorunluluk, ne de hüküm var. Bu mantık, bugün ülkemizde bulunan 24 bin siyasi sığınmacı isterse ailelerinin geri kalan üyelerini de getirmemiz gerektiği anlamına geliyor”

Gazeteye göre, Demografi Alt Komitesi Başkanı ELAM milletvekili Linos Papayannis’in dünkü toplantıda yaptığı konuşmada, “Ay. Napa polis karakoluna Afrika uyruklu erkek şahısların turist ve Kıbrıslı kadınları taciz ettiğine dair 13 şikâyet yapıldı. Devlet hastanesinden bana verilen bilgiye göre, özellikle Suriyeli kadınlar ensest ilişki ürünü çocuklar doğuruyor” iddiasında bulundu.

DİKO Milletvekili Zaharias Kulias ise, Rum tarafında beyan edilmiş mülteci sayısının Rum nüfusunun yüzde 4’üne ulaştığını; çeşitli bölgelerde gettolar oluştuğu ve bu yabancıların özellikle Larnaka’daki Sosyal Sigortalar Dairesi binasına zarar verdiklerini; Rumların korkularından bu binaya giremediğini söyledi.

Güney Kıbrıs’a mülteci akınını “barışçıl istila” diye niteleyen DİSİ Milletvekili Haralambos Pazaros da Baf’ta bir Rum’un, Rum yönetiminin verdiği paraları almak için mültecileri, sahibi olduğu üç mekana “istiflediğini” açıkladı.

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22/09/2021 15:10