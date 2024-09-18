Rum Yüksek Anayasa Mahkemesi Sayıştay Başkanı’nın görevden alınmasına hükmetti
18/09/2024
Rum Yüksek Anayasa Mahkemesi, Sayıştay Başkanı Odysseas Mihailidis’in görevden alınmasına hükmetti.
Rum radyosu haberi “tarihi karar” vurgusuyla duyurdu.
Rum Başsavcı Yorgos Savvidis’in Sayıştay Başkanı Odysseas Mihailidis’in “uyumsuz davranış” gerekçesiyle görevden alınması talebini bir süredir görüşen Yüksek Anayasa Mahkemesi, kararını bugün açıkladı. Yüksek Anayasa Mahkemesi, Odysseas Mihailidis hakkında, Başsavcı Savvidis’in talebi lehine karar verdi.18/09/2024 12:16