Rum-Yunan-İsrail üçlü zirve pazartesi günü…

Rum polisi, Güney Kıbrıs’ta 4 Eylül Pazartesi günü yapılacak Yunanistan-İsrail-Güney Kıbrıs üçlü zirvesi için Rum tarafına gidecek “yüksek riskli konukları” korumak için özel bir güvenlik planı uygulayacak.

Haravgi’nin haberine göre, üçlü zirve, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in katılımıyla Rum Başkanlık Sarayı’nda pazartesi günü yapılacak. Netanyahu, Pazar günü akşamüzeri Hristodulidis’le makamında (Rum Başkanlık Sarayı) görüşecek.

Rum Polis Basın Subayı Hristos Andreu, Pazar ve Pazartesi günü uygulanacak özel güvenlik önlemleri çerçevesinde polisin “yüksek riskli konukları” taşıyan araçlara eşlik edileceğini, konvoyların geçişi sırasında bazı yolların trafiğe kapatılabileceğini belirterek halktan, görev başındaki polislerin talimatlarına uymalarını istedi.