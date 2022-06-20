Rum, Yunan ve Mısır Savunma bakanları Kahire’de görüşüyor

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır savunma bakanları bugün Kahire’de 5’inci görüşmelerini yapıyor.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, Mısır Savunma Bakanı Muhammet Ahmet Zaki ve Yunan Milli Savunma Bakanı Nikolas Panayotopulos’un, “bölgede istikrar ve güvenlik hedefleyen” iş birliklerinin daha da güçlendirilmesiyle ilgili konularda görüş alış verişinde bulunacağını yazdı.

Habere göre, Kahire’deki görüşmede ayrıca Ukrayna’daki gelişmeler, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika bölgesinde “süregelen ve bölgedeki barış ve istikrarı erozyona uğratan tehditler” de ele alınacak.

Petridis, üçlü görüşme haricinde Mısırlı dengi ile ülkeleri arasındaki iş birliğini gözden geçirme de güçlendirme yöntemlerini ele alacakları ikili bir görüşme de yapacak.

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20/06/2022 12:49