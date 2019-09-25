Rumlar AB üyeliğinden memnun

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Eurobarometre’nin Haziran ayında gerçekleştirdiği araştırmada, Kıbrıslı Rumların yüzde 70’inin, Güney Kıbrıs’ın AB üyeliğini sağladığı faydalardan memnun olduklarını dile getirdiklerini yazdı.

Gazete, Eurobarometre’nin tüm AB ülkelerine ilişkin sonuçlarına ayrıntısıyla yer verdiği haberinde, AB üyesi ülke vatandaşlarının genelinde, AB üyeliğinden duyulan memnuniyet oranında da artış gözlemlendiğini vurguladı.

25/09/2019 14:24