Rumlar artan olaylardan endişeli

Güney Kıbrıs'ta dün Paskalya kutlamaları sırasında meydana gelen olaylardan dolayı Isotita (Eşitlik) adlı bir polis memurları derneği, polis memurları veya itfaiyeciler öldürülmeden önce harekete geçilmesi gerektiği konusunda uyardı.

Yapılan açıklamada “Polis, yalnızca suçla uğraşmak için değil, aynı zamanda devlet tarafından emredilen kilitlenme karşıtı protestoları, maskeleri ve sokağa çıkma yasaklarını da içeren ve halkı sevdirmeyen tecrit kararlarını uygulamak için çalışıyor ve artan bir baskı altına giriyor” denildi.

Polislerin dün Paskalyayı aileleri ile birlikte evinde geçirmesi gerekirken sokaktaki olayları önlemeye çalıştığına dikkat çekilen açıklamada, memurların aldıkları emirleri uyguladıklarından dolayı hedef haline geldikleri ifade edildi.

Güney Kıbrıs’ta dün Lefkoşa’nın Rum kesimi, Larnaka ve Limasol’da kontrol altına alınmada zorlanılan olaylar yaşandı. Çatapat, havai fişek ve yakılan ateşlerden dolayı 50’ye yakın yerde yangın çıktı.

Limasol’da Molotof kokteyli ve havai fişeklerden dolayı bir polis aracı ile motosiklet ateşe verildi. Larnaka’da “Faneromeni Kilisesi” yanında yakılan büyük ateş tarlalara yayıldı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Yangına müdahale etmek zorunda kalan Rum İtfaiye teşkilatı, halka “artık vazgeçin” çağrısı yapmak zorunda kaldı.

Rum haber kaynakları, Paskalya kutlamaları çerçevesinde kontrolsüz şekilde çatapat atılması ve büyük ateşler yakılarak son 24 saat içerisinde çıkan yangın sayısının 261’e ulaştığına, polis ve itfaiyenin kâbus gibi bir gece geçirdiğine dikkat çekti.

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02/05/2021 13:31