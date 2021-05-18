Rumlar, daha önce ölümlerin yaşandığı İsrail elçiliğinden endişeli

Haber Kıbrıs-Özel

Kıbrıslı Rumlar, İsrail ile Filistinde yaşanan olaylar nedeniyle, Lefkoşa’da yerleşim yerinde bulunan İsrail büyükelçiliğinden dolayı endişeli. 1984 yılında bölgede yaşanan patlamada can kaybı olmazken, 1988 yılındaki patlamada ise 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Rum haber kaynaklarında yer alan haberlere bölge sakinleri, elçiliğin yerleşim yerinden uzak bir yere taşınmasını istiyor.

Büyükelçiliğe olası bir terör saldırısından korkan ve günlük yaşamlarının da etkilendiğini anlatan bölge sakinleri İsrail'in düşmanlarının herhangi bir saldırısına karşı rehin alınabileceklerinden yakınıyor.

İsrail büyükelçiliği ve etrafındaki yerleşim yerleri güvenlik görevlileri tarafından sürekli izleniyor.

1988 yılında patlayıcı yüklü bir araba İsrail Büyükelçiliğinden uzaklaştırmasından dakikalar sonra köprüde patlatılmıştı. Olayda 3 kişi ölmüş ve 15 kişi yaralanmıştı.

Mitsubishi Pajero, büyükelçiliğe 200 metreden daha az bir mesafede, ana otoyoldaki köprünün ortasında patladı ve parçalandı. Patlama, köprüdeki diğer dört aracı ateşe verdi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, patlamanın meydana geldiği yerden yaklaşık 200 metre uzakta, içinde uzaktan kumandalı bir patlama cihazı bulunan bir evrak çantasının bulunduğu belirtildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, arabanın şoförü ile hemen arkasında arabada bulunan Kıbrıslı Rum bir kadının öldürüldüğü bildirildi. Bir başka Kıbrıslı Rum, emekli bir diplomat olan Andreas Frangos, yakınlardaki başka bir arabadaydı ve birkaç saat sonra bir hastanede öldü.

Terörist Abu Nidal'ın grubunu temsil ettiğini iddia eden bir kişi NBC News'e Ortadoğu'daki bir büroda, bombalı saldırıdan Abu Nidal'ın örgütünün sorumlu olduğunu söyledi.

İkinci saldırı ise Ekim 1984'te gerçekleşti. O zamanlar şehrin farklı bir yerinde bulunan İsrail Büyükelçiliği'nin bulunduğu çok katlı binada bir bombalı araç patlamasıyla hasar gördü. Kimse yaralanmadı. Bu saldırının sorumluluğu FKÖ'nün ana akım El Fetih hizbi tarafından üstlenildi.

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18/05/2021 10:53