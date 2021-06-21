Rumlar, Dillirga için plan hazırladı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Dillirga (Tylliria) bölgesinin gelişimi plan hazırladı. Adanın kuzey batısındaki Dillirga bölgesi için stratejik entegre kalkınma planı 10 ay içinde hazır olacak.

Dağ Topluluklarını Geliştirmeden Sorumlu Komisyon Üyesi Costas Hambiaouris, tüm paydaşlarla bir toplantı için Salı günü bölgeyi ziyaret edecek.

Hambiaouris, CNA'ya yaptığı açıklamalarda, çalışmanın Kato Pyrgos Tylliria, Pano Pyrgos Tylliria, Pigainia, Ayios Theodoros-Mansouras, Mosfili ve Pachyammos, Pomos bölgelerini kapsayacağını söyledi.

Hambiaouris, İçişleri bakanlığının 10 ay içinde hazır olacak çalışma ihalesini tamamladığını belirterek, “Eğitim, sağlık, ulaşım, hizmetler, girişimcilik, sosyal refah, kültür, katı ve sıvı atık yönetimi, çevre ve iletişim gibi tüm sektörleri kapsayan üretim eksenleri – ekonomi, yaşam bağlamı ve doğa/çevre konularına değineceğiz” dedi.

Çalışma ihalesini kazanan uzman, sorunları yakından görmek ve kayıt altına almak için tüm toplulukları ziyaret etmek için bir süre bölgede kalacak.

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21/06/2021 09:09