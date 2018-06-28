HABER KIBRIS

Rumlar, Kuzey'den akaryakıt almayı yasakladı

ads
28/06/2018

Rumlar, Kuzey'den akaryakıt almayı yasakladı
ads

Rum Hükümeti Kuzey Kıbrıs'tan akaryakıt alanlara savaş açtı. Rum Gümrük Yetkilileri yaptıkları açıklamada  geçiş noktalarındaki araçların kontrolünü hızlandıracağını açıkladı

Kuzey Kıbrıs'ta akaryakıt fiyatlarının düşük olması Güney Kıbrıs'ta yaşayanlara cazip gelmeye başladı. Araçlarına yakıt almak için Kuzey Kıbrıs'a geçenler artık yanacak.

Rum Gümrük Birliği sınırda denetlemelerin artacağını, gerekirse araçlara el koyulabileceğini kaydetti. 

ads
Bu habere tepkiniz:
TAGS: kıbrıs, rum, benzin
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems