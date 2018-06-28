Rumlar, Kuzey'den akaryakıt almayı yasakladı
28/06/2018
Rum Hükümeti Kuzey Kıbrıs'tan akaryakıt alanlara savaş açtı. Rum Gümrük Yetkilileri yaptıkları açıklamada geçiş noktalarındaki araçların kontrolünü hızlandıracağını açıkladı
Kuzey Kıbrıs'ta akaryakıt fiyatlarının düşük olması Güney Kıbrıs'ta yaşayanlara cazip gelmeye başladı. Araçlarına yakıt almak için Kuzey Kıbrıs'a geçenler artık yanacak.
Rum Gümrük Birliği sınırda denetlemelerin artacağını, gerekirse araçlara el koyulabileceğini kaydetti.