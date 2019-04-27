HABER KIBRIS

Rumlar Mağusa’da Ayin Yaptı

Rumların dün, Mağusa’daki “Ay.Yeorgios Eksorinos Kilisesi”nde ayin yaptıkları bildirildi.

ads
27/04/2019

ads
Rumlar Mağusa’da Ayin Yaptı

Rumların dün, Mağusa’daki “Ay.Yeorgios Eksorinos Kilisesi”nde ayin yaptıkları bildirildi.

Alithia gazetesi, “Konstandia-Mağusa Metropoliti” Vasilios tarafından yönetilen ayine, sözde “Maraş Belediye Başkanı” Aleksis Galanos, bazı siyasi parti temsilcileri ve bazı milletvekillerinin katıldığını yazdı.

Haberde, oldukça kalabalık geçen ayinde, Rumların dua edip mum yaktıkları belirtildi.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Rumlar, Mağusa’, Ayin, Yaptı, Ay.Yeorgios Eksorinos Kilisesi
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.