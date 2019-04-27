Rumlar Mağusa’da Ayin Yaptı

Rumların dün, Mağusa’daki “Ay.Yeorgios Eksorinos Kilisesi”nde ayin yaptıkları bildirildi.

Alithia gazetesi, “Konstandia-Mağusa Metropoliti” Vasilios tarafından yönetilen ayine, sözde “Maraş Belediye Başkanı” Aleksis Galanos, bazı siyasi parti temsilcileri ve bazı milletvekillerinin katıldığını yazdı.

Haberde, oldukça kalabalık geçen ayinde, Rumların dua edip mum yaktıkları belirtildi.