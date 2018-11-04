Rumlar Navtex ilan etti

Kıbrıs Rum Yönetimi, Türk tarafının tüm uyarılarına rağmen adanın güneyindeki parsellerde doğalgaz sondajı yapmak için Navtex yayımladı.

Kıbrıs Rum Yönetimi, Türk tarafını yoksayarak ilan ettiği sözde “Münhasır Ekonomik Bölge” içerisindeki 10. Parselde 10 Kasım’dan itibaren 4 ay süreyle sondaj çalışmaları yapılacağını ilan etti.

Rum yönetimi, Amerikan Exon Mobil ve Katar Petrol ortaklığından oluşan konsorsiyumun sondaja başlayacağı gerekçesiyle bölgeyi deniz trafiğine kapatan bir Navtex yayımladı.Rumların ilan ettiği Navtex’e göre, 10 Kasım’dan 25 Şubat 2019 tarihine kadar sözde 10’uncu parselde sondaj çalışmaları yer alacak.

Türkiye, Rumların tek yanlı hidrokarbon araştırmalarına, Türk münhasır ekonomik bölgeleriyle çakışan parseller bulunduğu ve Kıbrıslı Türklerin devre dışı bırakılarak haklarının gaspedildiği gerekçesiyle karşı çıkıyor.