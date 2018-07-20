HABER KIBRIS

Rumlar Rahatsız Oldu

 Bir Kıbrıslı Türk’ün, “Dünya Sağlık Turizmi Birliği Konseyi” (GHTC) başkan yardımcılığı pozisyonlarından birine atanmasının, Rum tarafında “baş ağrısına” neden olduğu iddia edildi.

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20/07/2018

Rumlar Rahatsız Oldu

Yapılan itirazların bir işe yaramadığını yazan Politis gazetesi, Rum Sağlık Turizmi Kurumu’nun, birlikten ayrılma düşüncesi bulunduğunu ekledi.

Alithia gazetesi ise “Türkiye GHTC’de İstediğini Yapıyor” başlıklı haberinde, Konsey’in fahri kurucu başkanının Türkiye’den Emin Çakmak olması yüzünden, Türkiye’nin konsey üzerinde güçlü bir lobisi bulunduğunu iddia etti.

 

 

 Bir Kıbrıslı Türk’ün, “Dünya Sağlık Turizmi Birliği Konseyi” (GHTC) başkan yardımcılığı pozisyonlarından birine atanmasının, Rum tarafında “baş ağrısına” neden olduğu iddia edildi.

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TAGS: Rum Sağlık Turizmi Kurumu, Dünya Sağlık Turizmi Birliği Konseyi, habder, kıbrıs
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