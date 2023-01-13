Rumlar, Rusya aleyhindeki yaptırımlar konusunda farklı görüşlere sahip

Rumların, AB’nin Rusya aleyhindeki yaptırımları konusunda farklı görüşlere sahip olduğu bildirildi.

Haravgi gazetesi, Eurobarometre araştırmasına dayandırdığı haberde, Rumların yüzde 48’inin, Ukrayna’ya savaş açan Rusya aleyhindeki yaptırımları olumlu karşıladığını; yüzde 48’inin AB’nin tavrını onaylamadığını, yüzde 4’ünün de bu konuda görüş belirtmediğini yazdı.

Gazete, AB’deki oranların ise yüzde 73 olumlu, yüzde 24 olumsuz olduğunu; yüzde 3’lük kesimin de bu konuda görüş belirtmediğini kaydetti.

Araştırmaya göre, Rumların yüzde 56’sı AB ülkeleri arasındaki işbirliğinden memnun olmazken, yüzde 40’ı memnun.

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13/01/2023 10:56