Rumlar sınırda mültecilerle ilgili önlem alacak

Rum makamlarının, Yeşil Hatta bulunan ve mültecilerin Güney Kıbrıs’a geçtiği bazı boşlukları telden çit ile kapatmaya çalışacağı ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi, kısa süre önce, yabancı uyruklu kişilerin ara bölgeye geçip, oradan da siyasi sığınma talebinde bulunmak için Güney Kıbrıs’a geçişlerinin önlenmesi amacıyla, Yeşil Hattaki bazı noktalara yüksek çitler yerleştirilmesi için, belirli bölgelerin haritasının çıkarılması direktifi verildiğini yazdı. Gazete, uzmanlardan oluşan bir grubun, bölgenin haritasını çıkarmak ve orada bulunan dikenli telin yükseltilip yükseltilmeyeceğine karar vermek için, mültecilerin esas giriş noktalarından biri olan “Peristerona’ya” gittiğini kaydetti.

Yapılan planlamalar içerisinde, Güney Kıbrıs’a yönelen kişilerin önlenmesi için, bu tarz hamlelerin başka yerlerde de yapılmasının da bulunduğunu kaydeden gazete, ara bölgenin sınırları ve Kıbrıslı Rumların bölgedeki mülkleri konusunda ise bazı endişeleri bulunduğuna işaret etti.

Rum İçişleri Bakanlığı’nın niyetinin ise, ne Kıbrıslı Rumların mülklerinin etkilenmesi, ne de ara bölgeyle ilgili sorunların ortaya çıkması olduğunu kaydeden gazete, teknolojik yöntemler ve devriyelerle Yeşil Hat gözetimine ilişkin önlemler alınmakta olunduğuna da işaret edildi.

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14/01/2021 15:04