Rumlar Sipahi’de ‘Theofania’Yortusunu Kutlayacak

Rumlar 6 Ocak’ta, Sipahi’de ‘Theofania’yortusunu kutlayacak

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30/12/2019
HK

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Rumlar Sipahi’de ‘Theofania’Yortusunu Kutlayacak

Rumların 6 Ocak’ta, Sipahi köyünde Ortodoks Hıristiyanların kutsal günlerinden olan, haçın denize atılması suretiyle suların kutsandığı 'Theofania yortusunu ”kutlayacakları bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, “Ayia Triada Kilisesi’nde” sabah 07.30-10.30 arasında ayin yapılacağını ve akabinde de “Ayios Thirsos” sahilinde suların kutsanacağını yazdı.

Haberde, kutlamaya katılmak isteyenler için bedava otobüslerin olacağı da belirtildi.

30/12/2019 11:57
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TAGS: Rumlar Sipahi, Theofania, Yortusunu, kktc, haber, kıbrıs
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