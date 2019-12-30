Rumlar Sipahi’de ‘Theofania’Yortusunu Kutlayacak
Rumlar 6 Ocak’ta, Sipahi’de ‘Theofania’yortusunu kutlayacak
30/12/2019
HK
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Rumların 6 Ocak’ta, Sipahi köyünde Ortodoks Hıristiyanların kutsal günlerinden olan, haçın denize atılması suretiyle suların kutsandığı 'Theofania yortusunu ”kutlayacakları bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, “Ayia Triada Kilisesi’nde” sabah 07.30-10.30 arasında ayin yapılacağını ve akabinde de “Ayios Thirsos” sahilinde suların kutsanacağını yazdı.
Haberde, kutlamaya katılmak isteyenler için bedava otobüslerin olacağı da belirtildi.