Rumlar tüm sınırı kameralarla izleyecek!

Rum Savunma Bakanlığı’nın, Yeşil Hat’tın daha etkin denetlenebilmesi için kamera sistemi alımı sürecinde bulunduğu bildirildi.

Kathimerini gazetesi, elde ettiği güvenilir bilgilere dayanarak, bakanlığın kamera sistemini İsrail’den alacağını ve İsrail’de bu konuda profesyonel olan 4 şirket bulunduğunu ve satın alma işleminin, devletlerarası sözleşme aracılığıyla gerçekleşeceğini yazdı.

Gazete, kamera sisteminin gelecek yılın ikinci yarısında dekonfrantasyon hattına kurulmasının planlandığını ve kameraların Yeşil Hat’tın en güneyinden en kuzeyine kadar olan bölge boyunca yerleştirileceğini kaydetti.

Kamera sistemi fikrinin 2010 yılından çok daha önce de gündeme getirildiğini, ancak hiçbir zaman bu konuda elle tutulur bir faaliyette bulunulmadığını yazan gazete, RMMO askerleri ile Türk askerinin nöbet kulübelerinin yakın olduğu ve çatışmaların çıktığı dönemde de, özellikle ara bölge için kamera sistemi alımının elzem hale geldiğini belirtti.

Gazete, kameraların merkezi üniteden denetleneceğini ve Yeşil Hat’tın başından sonuna 24 saat boyunca, kör noktalar ve erişimi zor olan bölgeler dahil her yerinin gözetlenebileceğini yazdı.

01/12/2019 15:46