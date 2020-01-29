Rumlardan Özersay’ı Engelleme Girişimi

Londra’da çeşitli temaslarda bulunan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Kings Kolej’de yapacağı konferans etkinliğini iptal ettirmek için Yunanlı ve Rum öğrenciler kampanya başlatırken, İngiltere’deki Rum temsilciliği de üniversiteye mektup göndererek engelleme girişiminde bulundu. Bakan Özersay’ın “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişler Bakanı” sıfatıyla konferans verecek olmasını kabul edilemez olarak nitelendiren grup tüm Yunanlı ve Rum öğrencilerin okul yönetimine mektup göndererek etkinliğin iptal edilmesini isteme çağrısında bulundu.

Rum Büyükelçi’den Üniversiteye Protesto Mektup

Bakan Özersay’ın Kings Kolejinde yapacağı konuşmayı engellemek için Rum büyükelçinin de üniversite yönetimine bir mektup gönderdiği de ortaya çıktı. Buna rağmen üniversite yönetiminin geri adım atmadığı ve Bakan Özersay’a kendi sıfatıyla yani “KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı” olarak konuşma imkanı vereceği öğrenildi.

Rum Öğrencilerden Okul Önünde Protesto

Bakan Özersay’ın konuşma yapacağı etkinliği iptal ettiremeyeceğini anlayan Rum ve Yunanlı öğrencilerin etkinlik öncesinde üniversite binası önünde eylem yapmaya hazırlandıkları ve bu yönde sosyal medya hesaplarından çağrı yaptıkları gözlemlendi. Rum ve Yunanlı öğrenciler tarafından yapılan açıklamada geçtiğimiz yıl Manchester üniversitesinde de Bakan Kudret Özersay’ın KKTC Dışişleri Bakanı olarak konuşma yaptığı ve onun da engellenemediği e işaret ediliyor.

29/01/2020 12:30