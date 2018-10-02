Rumları ‘Barış Gücü gidecek’ korkusu sardı

Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, son dönemde KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın sıklıkla dile getirdiği, “BM askeri Ada’da 54 yıldır bulunuyor ve Kıbrıs sorununun devamına hizmet ediyor” tespitinden paniğe kapıldı.

Konunun BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in gündemine getirilmesi üzerine harekete geçen Rum lider, ABD’deki Yahudi lobisinin desteğini almak amacıyla İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan yardım isteme kararı aldı.

YAHUDİ LOBİSİNDEN YARDIM

Trump hükümetinin BM Barış Gücü’yle ilgili politikasını belirleyen isim ABD’nin BM’deki daimi temsilcisi Nikki Haley. Rum lider Nikos Anastasiadis, Nikki Haley’le kişisel dostluğu bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan yardım isteme kararı aldı. Fileleftheros gazetesi, manşet haberinde Rum liderin Netanyahu’nun yardımıyla BM’nin Kıbrıs misyonunda değişikliğe gidilmemesi için lobi yapacağına dikkat çekti. Barış Gücü’nün varlığının günümüzde sorgulanması, dolaylı olarak Kıbrıs Rum yönetiminin uluslararası tanınmışlığının sorgulanması anlamına geliyor. Bu nedenle Rum lider Nikos Anastasiadis, Barış Gücü’nde herhangi bir değişikliği istemiyor.

ARA BÖLGEDE KONUŞLU

BM’nin Ada’da günümüzde 13 ülkeden 968 personeli bulunuyor. BM, KKTC ile Kıbrıs Rum yönetimi arasındaki 180 kilometre uzunluğunda 346 kilometrekarelik sınır hattını kontrol ediyor.