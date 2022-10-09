Rumların ezici çoğunluğu Güney Kıbrıs’ın NATO’ya katılımından yana

Kıbrıs Rum halkının yüzde 81’lik bölümü Güney Kıbrıs’ın tek başına Türkiye’ye karşı askerî bir karşılaşmaya giremeyeceğine inanıyor, yüzde 73’ü ise NATO’ya katılımdan yana görüş belirtti.

Haftalık Simerini, IMR/Lefkoşa Üniversitesi’ne, 3-6 Ekim 2022’de Güney Kıbrıs genelinde 18 yaş ve üzeri 500 kişi arasında yaptırdığı anketin sonuçlarını “Kıbrıs’ın NATO’ya Katılmasını Tercih Ediyorlar” başlığıyla manşetten aktardı.

Katılımcılar, son dönemde tırmanan gerilimin ve Türkiye’nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs’a yönelik söylemlerinden ne kadar endişeli oldukları sorusuna yüzde 40 oranında “büyük ölçüde”, yüzde 39 oranında “oldukça”, yüzde 9 oranında ‘küçük ölçüde” ve yüzde 4 oranında “hiç” cevabını verdi.

Türkiye ile Yunanistan arasında çıkacak bir çatışmanın Kıbrıs’a da yayılacak bir savaşa evrilip evrilmeyeceği yönündeki görüşleri sorulan katılımcıların yüzde 37’si “kesinlikle evet”, yüzde 35’i “olabilir”, yüzde 5’i “kesinlikle hayır” ve yüzde 23’ü “olmayabilir” cevabını verdi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki tırmanan gerilim nedeniyle gelecekte kendilerini ne ölçüde güvensiz hissedecekleri sorulduğunda ise katılımcıların yüzde 31’i “büyük ölçüde”, yüzde 42’si “oldukça”, yüzde 22’si “küçük ölçüde” ve yüzde 5’i “hiç” cevabını verdi.

Katılımcılar, önümüzdeki dönemde Türkiye ile Yunanistan arasında bir sıcak olay çıkması ihtimalini ne kadar gördükleri sorulduğunda yüzde 37'yle “çok”, yüzde 42’yle “oldukça”, yüzde 17’yle “az” ve yüzde 4’le “hiç” cevabını tercih etti.

“Yunanistan’ın Türkiye ile eşit şartlarda çatışabilecek gerekli askerî güce sahip olduğuna” inanıp inanmadıkları sorulduğunda yüzde 50’si “kesinlikle evet”, yüzde 32’i “olabilir”, yüzde 12’si “olmayabilir” ve yüzde 6’sı “kesinlikle hayır” dedi.

Bir savaş çıkması halinde Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’ı askerî açıdan savunacağına emin olup olmadıkları sorusuna katılımcıların yüzde 14’ü “çok”, yüzde 29’u “oldukça”, yüzde 38’i “biraz" emin olduğu ve yüzde 19’u “hiç” emin olmadığı cevabını verdi.

Güney Kıbrıs’ın tek başına askerî açıdan Türkiye’ye karşı koyup koyamayacağı sorusuna yüzde 19 “evet”, yüzde 81 “hayır” cevabı verildi.

Güney Kıbrıs’ın silahlanma harcamalarını artırması gerektiğine inanıp inanmadıkları sorusuna yüzde 86 “evet, yüzde 14 “hayır” cevabı çıktı.

ABD’nin Güney Kıbrıs’a silah ambargosunu tamamen kaldırma kararını, silahlanma açısından olumlu mu olumsuz mu gördükleri sorulduğunda verilen cevaplar ise yüzde 57 “çok olumlu”, yüzde 29 “oldukça olumlu”, yüzde 7 “biraz olumlu” ve yüzde 7 “hiç olumlu değil.”

Güney Kıbrıs’ın NATO’ya muhtemel katılımının, güvenliği açısından yararına olacağı görüşüne katılıp katılmadıkları sorulduğunda “yüzde 41’i “çok”, yüzde 27’si “oldukça”, yüzde 13’ü “az” ve yüzde 19’u “hiç” cevabını veren katılımcılar “şahsen NATO’ya katılımdan yana mısınız karşı mı?” sorusuna da yüzde 73 “katılımdan yanayım” yüzde 27 “karşıyım” cevabını verdi.

Rusya’nın, AB’nin yaptırımlarına katıldıkları için Güney Kıbrıs ile Yunanistan ile arasının soğumasını, Rum ve Yunan hükümetlerinin yakın zamana kadar güçlü müttefikleri Rusya’yı kesin şekilde kaybettiği görüşünde mi oldukları sorulan katılımcıların yüzde 18’i “kesinlikle evet”, yüzde 49’u “olabilir”, yüzde 27’si “olmayabilir” ve yüzde 6’sı “kesinlikle hayır” dedi.

Rum ve Yunan hükümetlerinin AB’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarına katılmalarını doğru mu yanlış mı buldukları sorusuna yüzde 57 “doğru”, yüzde 43 “yanlış” cevabı geldi.

“Türkiye ile Yunanistan ve Türkiye ile Kıbrıs arasında sıcak bir olay ve savaş çıkması halinde sizce Rusya’nın diplomatik düzeyde tavrı ne olur” soruşuma katılımcıların yüzde 26’sı “Türkiye’den yana”, yüzde 67’si de “Tarafsız kalır” cevabını verdi.

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09/10/2022 13:32