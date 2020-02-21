Rumların iş kazasına verdiği 32 bin Euro cezayı örnek almalıyız

Kayıt dışı işçilerin eylemiyle ilgili yazı yazdıktan sonra, çok sayıda telefon aldım. İşçilerin risk altında ölümle burun buruna çalıştırılması da dahil, maaşlarının ödenmemesine, köle muamelesi görmesine kadar çok sayıda olay anlatıyor vatandaşlarımız…

Vatandaşlar, eylem yapan 250 Pakistan ve Bangladeş uyruklu kayıt dışı işçinin yaşadığı dramın çok sayıda benzeri olduğunu söylüyor.

Gazete sayfalarındaki, işçilerin yaşadığı yeri yansıtan o çok kötü ortamın, aslında birçok işçi için geçerli olduğunu anlatıyor arayanlar.

Anlatıldığına göre, işçilere, değil insanın, hayvanın bile yaşamak istemeyeceği ortamları değer görüyor bazı işverenler.

Bir vatandaşımız, çalışanları taşıyan küçük minibüslere, kapasitesinin çok üstünde işçi sokulduğunu, o insanların yüzlerinin cama yapışmış şekilde, ezim ezim taşındıklarını söylüyor.

Birkaç gün önce paraları ödenmeyen ve kötü koşullarda barındırılan işçilerle ilgili basına yansıyan işverenlerin, başka bir şirket ismiyle yaklaşık 7 yıl önce de şikayet konusu olduğunu, yine haberlerinin yapıldığını söylüyor vatandaşlar.

Tahminlerimizin çok üzerinde “köle muamelesi” gören insan olduğu söyleniyor.

Tahminimizin çok üstünde sosyal sigorta- ihtiyat sandığı ödemeyen şirket olduğu belirtiliyor.

Çalışanlarını perişan eden bazı işverenlerin, çok lüks hayatlar yaşadığı ifade ediliyor.

Bazı kişiler, araya yetkili kişileri sokup, ceza almaktan da kurtuluyormuş.

İnsani konulardaki ihmaller, istismarlar, yolsuzluklar da ahbap- çavuş ilişkileriyle kapatılıyormuş…

Politika buraya da bulaşıyor; işveren- siyasi ilişkisi nedeniyle bazı kişiler suç işlememekten çekinmiyor, kollanacağını biliyormuş.

Yanında çalışan yabancı uyruklu kişileri, insan yerine bile koymuyor bazı işverenler.

Bazı işverenler, o çalışanların da bir canı olduğunu, insan gibi yaşama, insana layık bir yerde barınma hakkı olduğunu, hayatını sürdürebilecek bir maaş alması gerektiğini, eğer insani koşullarda yaşamazsa hasta olabileceğini, ölebileceğini, herhangi bir insanın duyguları olduğu gibi bu çalışanlarının da duyguları bulunduğunu, ona insanca davranmazsan duygusal çöküntü içine gireceğini hiç düşünmüyor.

Bu insanların kendi ülkelerinde aileleri bulunduğunu, onların hayatını idame etmek için gurbetteki bu insanların kazanacağı parayı beklediğini göremeyecek kadar kendinden geçmiş, insanlığını kaybetmiş işverenlerimiz var maalesef…

Beni arayıp ihbarda bulunanlara, “Gidin yetkililere anlatın” dedim.

Kimisi deşifre olmaktan, bu işverenlerle sorun yaşamaktan korkuyor, kimisi şikayette bulundukları halde hiçbir şeyin değişmediğini iddia ediyor.

Tipik KKTC duyarsızlığı, yasaları uygulamama, denetim yetersizliği, ahbap- çavuş ilişkileri ve değişmeyen manzaralar.

Şimdi bu kadar şeyi söyledikten sonra dünkü Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK), Rum basını bülteninde yer alan küçücük bir habere dikkatinizi çekmek istiyorum.

TAK’ın Rum gazetesi Politis’tan çevirdiği haberde Larnaka Kaza Mahkemesi’nin, iş kazası nedeniyle, bir şirkete, bugüne kadar Güney Kıbrıs’ta en yüksek miktar olan 32 bin Euro değerinde ceza kesildiğini yazıyordu.

Gazetenin haberine göre, Larnaka Kaza Mahkemesi, “J&P And J&P(O) Vasilıko Oil Tank JV” isimli şirkete, 2019 yılında, 2 işçisinin düşmesiyle meydana gelen iş kazası için 32 bin Euro ceza kesti.

İşte olması gereken budur. Yasaları uygulamayan, çalışanlarını ihmal ve istismar eden, onu kötü koşullarda çalıştıran, perişan eden, insanca davranmayan, iş kazalarında ölmesine, yaralanmasına neden olan işverene kes bakalım yüksek cezayı. Bakalım düzelir mi düzelmez mi?

32 bin Euro, bugünkü kurdan hesapladığınızda 210 bin 240 TL eder. Oldukça caydırıcı bir rakam. Kuzey Kıbrıs’ta da bir türlü uslanmayan, sürekli bu tür ihmaller ve istismarlarda bulunan işverene de böyle cezalar vermek lazım. Yasalar bu cezayı kesmeye yeterli değilse, düzenleme yapılmalı ve bu cezalar kesilmeli. Zaten amacı dürüst çalışmak değil de insan sömürmek, yasadışı işler yapmak olan işverenleri neden acıyalım ki? Caydırıcı cezanın olmadığı yerde, yapacağının yanına kalacağını bilen kötü niyetli kişilerin düzelmesini beklemek hayaldir.

Caydırıcı cezalar gelmez, hatta mevcut yasalar bile uygulanmazsa, biz işte böyle boş yere tartışıp durur ama hiçbir yere varamayız.

21/02/2020 18:29