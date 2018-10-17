Rumların KKTC'de kredi kartı kullanımındaki artış sürüyor

Rumların KKTC’de kredi kartı kullanımındaki artış, ağustos ayında olduğu gibi eylül ayında da arttı.

Geçen yılın eylül ayında Rum tarafında toplam 2 milyon 400 bin Euro harcayan Kıbrıslı Türkler ise bu yılın eylül ayında 877 bin Euro harcadı.

Politis ve diğer gazetelerin JCC tarafından dün yayınlanan Eylül ayı kredi kartı harcama dökümlerine dayandırdığı habere göre, Rumların KKTC’de yaptığı kredi kartı harcamaları 1 milyon 500 bin Euro’ya ulaştı. Geçen yılın aynı ayında 740 milyon Euro olan harcamalarda yüzde 111 oranında artış meydana geldi.

Gazete son iki aydır Rumların KKTC’deki harcamalarında artış gözlemlenmesine karşın 2018’in ilk 9 ayında yapılan harcamalar dikkate alındığında Kıbrıslı Türklerin Güney’deki harcamalarının Rumların Kuzey’deki harcamalarından fazla olduğuna da dikkat çekti.

JCC verilerine göre yılın ilk 9 ayında Rumlar KKTC’de toplam 9 milyon 800 bin, Kıbrıslı Türkler de güneyde 13 milyon 500 bin Euro harcadı. Geçen yılın aynı döneminde Rumlar KKTC’de 6 milyon 600 bin, Kıbrıslı Türkler de Güney’de 19 milyon 500 bin Euro harcadı.