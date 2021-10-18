Rumların yüzde 17,6’sı fakirlik tehlikesiyle karşı karşıya

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18/10/2021

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Rumların yüzde 17,6’sı fakirlik tehlikesiyle karşı karşıya

Rumların yüzde 17,6’sının, fakirlik ve sosyal dışlanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Haravgi gazetesi, “17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü” nedeniyle Eurostat tarafından yapılan açıklamaya göre, Avrupa genelindeki fakirlik ve sosyal dışlanma oranının yüzde 21,9 olduğunu ve bu oranın, Güney Kıbrıs’ta yüzde 17,6 olduğunu yazdı.

Gazete, kadınların erkeklere göre daha fazla yoksulluk tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu kaydetti.

18/10/2021 12:58
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TAGS: rum, fakirlik, haber
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