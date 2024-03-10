Rumların yüzde 47’si AP seçiminde kime oy vereceğini henüz kararlaştırmadı

Güney Kıbrıs’ta yapılan bir araştırmaya göre, Rumların yüzde 47’sinin, 9 Haziran’da yapılacak olan Avrupa Parlamentosu (AP) seçiminde kime oy vereceğini henüz kararlaştırmadığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Pulse Market Research” adlı araştırma şirketi tarafından Fileleftheros gazetesi hesabına, 20-26 Şubat tarihleri arasında Güney Kıbrıs genelinde 18 yaş ve üstü 600 kişinin katılımıyla, rastgele telefon görüşmeleri aracılığıyla yapılan ankete göre, seçmenlerin kullanacağı oyların yüzde 17’sinin DİSİ’ye, yüzde 14’ünün AKEL’e, yüzde 8’inin Rum Ulusal Halk Cephesi ELAM’a, yüzde 7’sinin DİKO’ya, yüzde 3’ünün EDEK’e, yüzde 2’sinin Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği’ne ve yüzde 0,3’ünün Demokratik Cephe DİPA’ya gideceğini yazdı. Ankette, yüzde 3 oranındaki oyun da, diğer siyasi partilere gideceği görüldü.

Gazete, ELAM’ın DİKO’yu dördüncü sıraya düşürdüğüne dikkat çekerken, iki büyük parti DİSİ ile AKEL’in oy oranlarının yüzde 20’nin altında kaldığına işaret etti.

Ankete göre, Güney Kıbrıs’ın en popüler siyasetçisi yüzde 66’lık olumlu oy oranıyla DİSİ Başkanı ve Meclis Başkanı Annita Dimitriu olurken, Dimitriu’yu yüzde 47 ile Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği Başkanı Yorgos Perdikis ve yüzde 46 ile AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu izledi.