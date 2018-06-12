“Rumuz Goncagül” oyunu bu akşam sahnelenecek

Girne Belediye Tiyatro Stüdyosu (GİBETSU) Gençlik Kulübü, bu akşam saat 20:00’de terminal bölgesinde yer alan Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda “Rumuz Goncagül-Kösem Sultan Sokak Nimoro 5” oyununun perdelerini açıyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, tüm tiyatro severler oyunu izlemeye davet edildi. İsmihan Yorgancı’nın yönetmenliğini yaptığı oyunda, reji asistanlığını İlayda Uçar, Elif Pirsu Şimşek, ışık tasarım uygulamasını Mehmet Saygıner üstleniyor. Oyunda, Dicle Bayraktaroğlu, Gülten Yüksel, Ahmet Alıcı, Ali Kerim Kaptanoğlu, Ömer Faruk Düdar, Onat Kıraç, Tuğçe Sıla Sağnak, Buse Polat, Feriha Geylan, Çezara Şenova, Ulaş Baran Şahin rol alıyor.

Kaynak:BRTK