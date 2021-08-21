“Run Fire Salt Lake Ultra Trail Run” koşu yarışında sporcularımızdan 3 birincilik

Ankara Seref-i Koçhisar bölgesindeki tuz gölünde gerçekleşen “Run Fire Salt Lake Ultra Trail Run” koşu yarışına ülkemizden 5 sporcumuz katıldı.

Airtech ve TPS iş ortaklığındaki Garmin Kıbrıs sponsorluğunda yarışa katılan sporcularımız 500 sporcu ile birlikte zorlu parkurda ter döktü.

Ankara’ya bağlı Şeref-i Koçhisar bölgesi Tuz gölünde yapılan Run Fire Salt Lake ultra trail run yarışı 10-20-40-80-160 kilometre kategorilerinde gerçekleşti.

10 kilometre kategorisinde 196 kişi arasında yarışan sporcularımızdan Hakan Tazegül genel klasman birinciliği elde etti. Ayni kategoride bir diğer sporcumuz Erim Debreli, genel klasman dördüncüsü olurken ayni zamanda -35 yaş kategorisinde birincilik elde etti.

10 kilometre kategorisinde yarışan diğer Kıbrıslı Türk sporcular Toya Pitt ve Görkem Bulunç da başarı ile yarışı tamamladılar.

Tuz gölünde 20 kilometre kategorisinde yarışan kadın sporcu Suna Evran ise 250 kişi arasında genel klasman birinciliğini kazanmayı başardı.

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21/08/2021 20:41