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 Kıbrıs Türk Basın Konseyi üyesi Meral Ertürk için başsağlığı mesajı yayımladı

Konsey üyesi Meral Ertürk için başsağlığı mesajı yayımladı.

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23/02/2022

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 Kıbrıs Türk Basın Konseyi üyesi Meral Ertürk için başsağlığı mesajı yayımladı

 Kıbrıs Türk Basın Konseyi, hayatını kaybeden Konsey üyesi Meral Ertürk için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kıbrıs Türk Basın Konseyi Başkanı Şule Aker tarafından yayımlanan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

“Çok değerli üyemiz Meral Ertürk’ü kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Sevgili Meral Hanım’ın yokluğuna alışmamız çok zor olacak. Meral Hanım’ın zekası, inanılmaz enerjisi, kararlılığı sayesinde bir çok zorluğu aştık. Bu güzel insanımızı sonsuzluğa yolcu ederken, ailesine, tüm yakınlarına ve Kıbrıs Türk Basın Konseyi’nin diğer değerli üyelerine başsağlığı diliyoruz.”

23/02/2022 14:20
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TAGS:  Kıbrıs Türk Basın Konseyi, üye, vefat, Meral Ertürk
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