Rus bilim insanları Güneş’e 'yelken açacaklar'

Bauman Moskova Devlet Teknik Üniversitesi Gençlik Uzay Merkezi mühendisleri, Güneş üzerine araştırmalar yapmak amacıyla uzayda kolaylıkla yörünge değiştirmesine olanak sağlayacak yelkenlere sahip uydular geliştirdi. Merkezin çalışanlarından Anatoliy Şapavalov, Sputnik’e yaptığı açıklamalarda geliştirilen uydulardan ikisinin Aralık 2019’dan itibaren yörüngeye gönderilebileceğini duyurdu.

Şapovalov, “Bu yılın aralık ayında çalışmalarımızın tamamlanacağını sanıyorum” açıklamasını yaptı. Ancak Şapovalov’a göre uyduların yörüngeye ne tür bir roket aracılığıyla gönderileceği henüz kesinleşmiş değil.

Yarilo isimli uydular, Rusya Bilimler Akademisi’nin Lebedev Fizik Enstitüsü’nün katılımıyla üretildi. Lebedev Fizik Enstitüsü, Güneş’i incelemeye yönelik çalışmalarda kendilerine yardım etmiş olsa da, üretim süreci bizzat Bauman Moskova Devlet Teknik Üniversitesi Gençlik Uzay Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Uydular, dönen yelkenleri aracılığıyla yörüngesini değiştirebiliyor. Yörüngeye girdikten sonra çarklar, manyetik bobinler ve merkezkaç kuvveti aracılığıyla yelkenlerini uygun konuma getirebiliyor. İki adet Yarilo yelkenlisinin gönderilmesinin planlandığı 600 kilometre irtifada, atmosferin yoğunluğundan ötürü yalnızca aerodimanik frenler kullanılabiliyor.

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Söz konusu sistemin tekrar tekrar kullanılabilir özellikte olduğuna değinen Şapovalov, gerekli yörüngeye ulaşıldığında, yelkenlerin yeniden katlanabileceğini belirtti. Şapovalov “Kontrollü bir düşüşün ardından yavaşlamaya, duraksamaya ve inişe başlıyoruz. Bu sayede uydular, yörüngede uygun biçimde yönlendirilebiliyor” dedi.

Bu gelişmelerin ardından atılacak olan adım ise, Ay’a gönderilecek bir küp uydu. Güneş yelkenlisi teknolojisi Ay’da tam anlamıyla uygulanabilecek. Merkezdeki uzmanlara göre, yer sabit yörüngeden (yeryüzünden 36 bin kilometre yüksekte) bir küp uydu bu tür bir yelkenle, iki yıl içerisinde Ay’ın yüzeyine varabilir.