Rus bilim insanları koronavirüsün İngiltere’deki mutasyonunun fotoğrafını çekti

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’ndan (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamaya göre, Vektor Devlet Araştırma Merkezi’nden bilim insanları, İngiltere’de ortaya çıkan yeni koronavirüs mutasyonunun mikroskop fotoğrafını çekerek bir ilke imza attı.

Görüntü, virüsün varyantının yapısal ve başka özellikleri üzerinde gerçekleştirilen araştırmalar sırasında elde edildi.

Açıklamada, Rospotrebnadzor’a bağlı kuruluşlar tarafından geliştirilen PCR testlerinin yeni mutasyonu tespit edebildiği, Rospotrebnadzor’un Merkez Epidemiyoloji Araştırma Enstitüsü’nün test sisteminin de bu varyantı virüsün mutasyon geçirmemiş formlarından ayırt edebildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu mutasyonun Vektor Merkezi’nin geliştirdiği EpiVakKorona aşısının etkinliği üzerinde bir sorun yaratmadığı kaydedildi.

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25/01/2021 10:15